Tallinnas asuvas Premia külmlaos töötab mõnikümmend inimest. Tavalistest laotöölistest erineb nende töö nii mõndagi – keskmine temperatuur jäätiselaos on -20 °C. Lattu sisenedes tuleb läbi minna vähemalt neljast erinevast vaheuksest, mis ilmselt lao temperatuuri hoidmisele kõik kaasa aitavad.

Töötajate tööpäevad on 8tunnised, aga eriliseks muudab need see, et kuna töötatakse eritingimustel, tuleb igas tunnis teha krõbedast külmast 20minutiline paus. Ehk korraga veedetakse 40 minutit krõbekülmas laos ja 20 minutit mõnes eesruumis mingeid muid asju tehes.

Lattu sisenetakse spetsiaalsete riietega, milleks on suured saapad, talvepüksid, paks jope, suusamask, mille peal veel omakorda müts ja lisaks kollased talve töökindad. Laos tuleb ringi liikuda tähelepanelikult, sest väikesed, kiired ja kollased tõstukid vuravad jäätisekastidega kiirelt ringi.

Juba kümmekond aastat külmlaos töötav Svetlana. (Stanislav Moshkov)

Lausa kümmekond aastat külmlaos töötanud Svetlana ütles, et teda see külm küll ei mõjuta. Talle meeldib väga külmas laos olla ja pigem ongi hea, et väljas kuuma käes olema ei pea.