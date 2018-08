Ilmateenistus kirjutab, et reedel laienevad äikesepilved Liivi lahelt Pärnumaale ja sealt edasi Kesk- ja Ida-Eesti kohale. Äikesepilve all võib olla tugevaid sajuhooge ja tuulepuhanguid, pole välistatud rahe.

Riigi ilmateenistus andis täna kogu Eestile teise taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Prognoositakse, et alates Pärnumaalt liiguvad äikesepilved üle Eesti ning võib sadada ka rahet.

Reedel jõuab Läänemerelt madalrõhulohk ja liigub üle Eesti. Öösel sajab Lääne- ja Edela-Eestis hoovihma ja on äikest, päev on saartel sajuta, mandril sajab siin-seal hoovihma ja on äikest (tõenäosus 50-75%), õhtul taevas selgineb. Tuul puhub öösel lõunast ja edelast, hommikul pöördub läänekaarde ning tugevneb 5-10, puhanguti 12, Soome lahel 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 17..22, päeval 25..30, meretuulega rannikul kuni 22°C.

Ilm reedel (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval koondub Soome kohale madalrõhkkond ja selle serva mööda jõuavad öösel hoovihmapilved saartele, päeval on sajuhooge laialdaselt (tõenäosus 60-80%), väiksem on vihma võimalus üksnes Kirde-Eestis (25-30%). Õhutemperatuur on öösel 15..19, rannikul kuni 21, päeval 21..26°C, sajuhoogude all langeb alla 20°C. Puhub tugev edela-ja läänetuul, puhanguid on 13 m/s ja seda eelkõige põhjarannikul.