"Muidu on tõesti vahva rääkida, et kõik on nii ilus ja tore ja laps on nii nunnu. Ja ongi muidugi nunnu ja kõik ongi väga tore, aga sinna sekka on hooti ka hetki, kus mõtled, et issand, mis toimub – ma ei suuda, ei jaksa, ei jõua!" räägib Saara Kadak elust lapsega.

"Siis tuleb end sundida võtma endale aega, anda laps kellelegi hoida ja minna kas või korraks välja, näiteks jalutama," sõnab Kadak Kroonikale. "Mina seda väga ei oska, sest mul on raske ka abi küsida, ma lihtsalt ei oska abi küsida. Märt on õnneks super hea rahustaja ja kõneleja, tema nõu ja rahustamine maandab mind," rõõmustab Saara.

