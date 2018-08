Eelmise ööpäeva jooksul tabati üks narko- ja kolm alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Liiklusõnnetuse tagajärjel viidi haiglasse kaks inimest.

Neljapäeval kella 14.05 paiku sõitis 65-aastane mees Lääne-Virumaal Haljala vallas Viitna-Koljaku maantee üheksandal kilomeetril sõiduautoga Škoda Rapid tagasipööret sooritades ette vastassuunas liikuvale mootorrattale Kawasaki Z1000, mida juhtis 25-aastane mees. Mootorrattur viidi Rakvere haiglasse.

Neljapäeval kella 14.45 ajal sooritas 60-aastane mees Lääne maakonnas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 64-ndal kilomeetril mopeediga Romet Motors Rannaküla ristmikul tee parempoolselt servalt vasakpöörde ja keeras ette samas suunas liikunud sõiduautole Mitsubishi ASX, mida juhtis 79-aastane mees. Mopeedijuht viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.