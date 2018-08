Saaremaal on ehitatud ristmikke ohutumaks alles pärast seda, kui neis paigus on toimunud surmaga lõppenud liiklusõnnetus.

Umbes aasta tagasi sõitis üks naisterahvas Saaremaa ristmikul stoppmärgi alt peatumata peateele autole ette, õnnetuse tagajärjeks oli üks hukkunu, vahendas ERRi uudisteportaal.

Alles pärast seda sattus see ristmik liiklusohutuse erilise tähelepanu alla - vähendatud on peateel piirkiirust, ristmiku nähtavust on parandatud ja tänavu sai see ristmik ka enne stoppmärki täristid.