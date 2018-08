Naissaarel löödi ajaloolise raudtee renoveerimise alguse tähistamiseks sisse esimene liiprinael ja kohalikud loodavad Euroopas ainukesena säilinud militaareesmärgil rajatud kitsarööpmelist raudteed peagi kasutama hakata. Esilagu küll vaid 2,5 kilomeetri pikkuses.

Reisijatevedu ei ole ajaloolisel Naissaare raudteel toimunud viimased kaks aastat, sest see muutus lihtsalt liiga ohtlikuks, vahendas ERRi uudisteportaal. Nüüd käib seal aga vilgas töö selleks, et selle aasta lõpuks taastada rongiliiklus vähemalt haruteeni.

"See on oluline kohalikule mitte eelkõige transpordi mõttes, vaid sümboli mõttes ja selles mõttes, et Naissaar on olnud selline saar, kus rong on läbi aegade, sõltumata valitsusest ja valitsevast korrast nii tsaariajal, nõukogude ajal, saksa ajal olnud kogu aeg käigus," ütles MTÜ Naissaarlaste Kogukonna juhatuse esimees Toomas Luhaäär.

