"Festival ei oleks muidu algust saanud, kui 1993. aastal poleks mõned Haapsalu aktiivsed ja toredad kultuuriinimesed pannud päid kokku ja otsustanud, et bluusifestival siia linna sobib ja see tuleb ära teha," rääkis festivali Augustibluus korraldaja Indrek Ditmann tänavu 25 juubelit tähistava festivali Augustibluus avapäeva pidulikul kontsert-aktusel Haapsalu Kultuurikeskuses.

Tänavune festival kulgeb paljuski Eesti bluusilegendi Compromise Blue lainel, kes tänavu tähistab enda 30 juubelit. Mehed astusid täiskoosseisus üles ka avaüritusel. Raul Ukareda rääkis, et kui mõni bänd elab kauem kui 25 aastat, siis muutub ta klassikaks. "Nüüd on meil 30 aastat täis ja meiegi oleme nüüd ametlikult klassika. Aga põlvkondadeülene ansambel oleme me kindlasti."

Ukareda lausus veel, et paljud noored on üles kasvanud just ansamblit Compromise Blue kuulates ja sellest inspiratsiooni ammutanud. Bändi laulja Emil Rutiku lisas, et tema juurde on tulnud teinekord noori inimesi ja tänanud teda lausega: "Tänu teie muusikale ma siia ilma sündisin!"



Avaüritusel rullus lahti ka Augustibluusist 2001.aastal Andres Raidi poolt tehtud saade, kus bluusimuusiku elukutsest arutasid muusikud meilt ja mujalt. Filmis jäi kõlama meie seast lahkunud Gunnar Krapsi mõte: "Bluus on hingemuusika, mis kõneleb armastusest, valust ja tunnetest."

Festival "Augustibluus 25" toimub 2. - 5. augustini. Festivali põhikontserdid toimuvad Haapsalu piiskopilinnuse õuel, tuues lavale tippartiste bluusi sünnimaalt Ameerika Ühendriikidest, virtuoose Euroopast ning loomulikult põnevaid kodumaiseid eriprojekte. Kokku toimub festivali 8 laval üle 30 kontserdi ning muusikat on võimalik nautida ka välikohvikutes ning linnatänavail.