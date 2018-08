Elistvere loomapargi emailvesel Gellal on kolm järeltulijat.

Mõne päeva eest tuli tähelepanelikult Looduskalendri veebikaamera jälgijalt Inglismaalt teade, et ta nägi ilvesekaameras ilvese poega, kirjutatakse aasta looma veebilehel. Kõne Elistverre kinnitas, et emailves Gellal on kutsikad. Elistvere ilvesed pole pikka aega järglasi saanud ja seetõttu rõõmustas see kõiki väga, et just ilveseaastal Gella poegadega maha sai.

"Kuna nüüdseks on tõesti juba ilvesekaamera jälgijad ka näinud, et meie ilveseaias on pisikesi liikumas, siis me julgeme ka avalikult öelda, et meie Gella on aastalooma tiitlit väga tõsiselt võtnud ja toonud ilmale kolm ilvesepoega," kommenteerib Elistvere külastuskeskuse teabejuht Elle Mäerand.