Kirjanik Katrin Pauts, kes Muhumaal elab ning hiljuti ka Muhu kohaliku elu-olu kohta raamatu avaldas, on hädas kohalikega, kes tema valdustesse kutsumata tungivad ning teda sõimava kukuvad.

Pautsi sõnul on tegu Muhumaa vanema põlvkonna naistega, kes on seotud Muhu põhikooliga, kus kirjanik omal ajal töötas. Pauts kirjutas oma raamatus "Minu Muhumaa" ka põhikooli teemadel. "Neile ei meeldinud, et ma nõukaaja koolist negatiivselt kirjutasin ja üldse minevikku puudutasin," kommenteerib ta.

Pautsi sõnul sadasid talle needsamad õpetajad kaela ka Muhu kohvikutepäeva üritusel ning kukkusid sõimelma ja kriiskama. Nüüd aga käib üks neist juba mitmendat korda ka kirjaniku kodus. "Tuli siia kuulujutte edasi kandma, mida Muhus minu kohta räägitavat," räägib Pauts. Külajuttudest ei jää puutumata ka kirjaniku eakas ema.

"Kui ta juba kolmandat korda siin mu toas karjus ja keeldus lahkumast, helistasin politseisse. Muhu piirkonnapolitseinik lahendas olukorra elegantselt nagu "Midsomeri mõrvades!" (telesari - toim.) Klatšimoorile tehti selgeks, et ta viibib loata eravalduses. Järgmine kord lubati teha ka protokoll," selgitab kirjanik.

Olenemata ebameeldivatest sündmustest ei lase Pauts oma tujul langeda ning võtab asja naljaga: "No igal juhul on mul siin oma revolutsioon käsil. Klatšimooridele tuleb lõpuks koht kätte näidata!" naljatleb ta. "Ja kui veel keegi peaks siia minu õue kriiskama tulema, röökima kõiki neid jälkusi, nii et küla kajab, ja siis halisema, oh miks ma ometi Muhust midagi head ei kirjuta - te olete eravalduses ilma loata ja kohe kutsun politsei!"