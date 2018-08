Marii Karell on töötanud varasemalt ka Naistelehe peatoimetajana ning raamatukirjastajana. 2008. aastal lõi ta koos endise abikaasa, ajakirjaniku Siim Saidlaga kirjastuse nimega Fookus Meedia.

Grete Lõbu ja Margus Saar

Margus Saar ja Grete Lõbu (Alar Truu)

“Ringvaate” saatejuht Grete Lõbu ning “Aktuaalse kaamera” diktor Margus Saar kohtusid omal ajal telemajas. Nüüd on neil kaks tütart, Sofia Margaret ja Anna Magdaleena.

Lõbu, kes õppis küll noorena psühholoogiat, sattus televisiooni õpingute ajal toimetajaks. Ka lapsepõlves tahtis naine saada just diktoriks. Saarega kohtus naine saadet “Tunnel” toimetades.

Lõbu on Õhtulehele antud intervjuus kommenteerinud, et teda ning Saart seob televisioon väga tugevasti ning nad võivad omavahel tunde neil teemadel rääkida.

“Ilmselt on nii, et töö identifitseerib meie mõlema olemust väga olulisel määral. Seda, kes me oleme ja millise elukogemuse me teles oleme saanud ja mis suunas me isiksustena kasvanud oleme. Minu meelest on see töö sedavõrd vaheldusrikas ja nii mitmeid erinevaid maailmu näitav, et me võime endiselt omavahel tunde tööst rääkida. See on meie elu. Laste suhtes samamoodi. Neil pole olnud teistsuguseid vanemaid. Nad teavad, et vanemad töötavad televiisoris ja raadios. Nad fikseerivad küll ära, kui ema või isa on telekas, aga see ei tähenda, et nad jääks seda pilti hardunult jälgima. See pole nende jaoks sündmus,” rääkis naine 2013. aastal.

Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv

Hannes Sarv ja Deisi Helemäe-Sarv (Erakogu)

“Radari” toimetuses ei ole koos töötanud mitte ainult üks paar, vaid kaks! Lisaks Marii Karellile ja Siim Männikule leidsid teineteist ajakirjanikud Hannes Sarv ning Deisi Helemäe. Neil on kaks last.

Enda eraelu kohta pole paar avalikkusega rohkem midagi jaganud.

Anna Gavronski ja Kristjan Pihl

Anna Gavronski ja Kristjan Pihl (Alar Truu)

Uuriva ajakirjanduse lipulaeva “Pealtnägija” pardal leidsid teineteist kaks noort teleajakirjanikku Anna Gavronski ja Kristjan Pihl. Paari vahel tekkis suhe 2016. aastal, kui Pihl Eesti Ekspressist “Pealtnägijasse” tööle läks.

Esmakordselt märgati paari ERR-i 90. sünnipäevagalal Estonia kontserdisaalis. 2017. aasta veebruaris osteti ühine kodu Koplisse.

Eelmise aasta juunis sai Kroonika veergudelt lugeda, et noored ajakirjanikud on kihlunud. “Küll need uudised levivad kiiresti! Jah, me tõepoolest kihlusime 31. mail. See oli väga ilus, romantiline ja eriline hetk, mis tuli mulle tõelise üllatusena,” kommenteeris Gavronski toona Kroonikale. Naise sõnul paneb tema sõrmes särav kihlasõrmus teda tundma tõelise printsessina. Mullu ütles naine, et abiellumiseni paar sel aastal kindlasti ei jõua.

Kuid nüüd on ka pulmaplaanid paigas. Selle nädala kolmapäeval, ehk 1. augustil teatas Gavronski, kes momendil juhtimas suvist “Ringvaadet”, et teda ootab ees pulmapidu ning tema perekonnanimeks saab Pihl. Pulmad peetakse selle aasta augustis.

Grete Klein ja Ergo Kuld

Ergo Kuld ja Grete Klein (Grete Klein/ Instagram)

Kaua semminud telepaar on ka Grete Klein ja Ergo Kuld. Seriaalitäht ja teleprodutsent tegid oma suhte avalikuks selle aasta jaanuaris, kuid esimesed ühisfotod jõudsid sotsiaalmeediasse juba eelmise aasta aprillis.

Ilmselt leidsid Klein ja Kuld teineteist tööpostilt televisioonis. Teatavasti on Ergo Kuld komöödiasarja “Padjaklubi” produtsent, milles Klein viis aastat mänginud on.

Selle aasta juunis pandi leivad ühte kappi ning seotati ka ühine elamine. Täpsemalt ei tahtnud paar oma ühisest kodust rääkida. Kroonika Kodu-erile sõnas Kuld, et tõesti nad kolisid kokku, kuid ei saa linnaosa avaldada. "Kuna minu elukaaslane on teenager'ite iidol ja kui nad saaksid teada, kus ta elab, läheks me elu põrguks,” naljatles mees.

Mati ja Alice Talvik

Mati ja Alice Talvik mehe 75. juubelil Telemajas. (Alar Truu)

Selle nädala alguses sängitati mulda Eesti legendaarseim teleajakirjanik Mati Talvik. Kuid ka tema kohtus oma abikaasa Alice Talvikuga tänu tööle. Neist kahest saigi üsna kiirelt Eesti armastatuim telepaar.

Mati meenutas, kuidas ta kohtus Alice’ga saates “Talvik, Eesti Televisioonist”: "Mina kohtasin teda ja tema muidugi ei teinud mind märkamagi. See oli ilus kevadhommik, sadas sooja vihma. Mina läksin oma noorte reporterite klubisse, päris ohtralt oli sadanud, päike paistis ja raadiomaja poolt tuli mööda veerenni paljasjalgne blondiin," meenutas Talvik, kuidas ta esimest korda 1950ndate lõpus oma abikaasat kohtas.

Mati endine kolleeg Enn Eesmaa tunnistab, et telepaari armastas kogu Eesti rahvas. "Nad olid menukad ja populaarsed inimesed. Nende suhet kindlasti jälgiti, eriti televisioonis. Natukene ma mäletan, et nad esialgu seda varjasid," lausus Eesmaa.

Mati õde Tiina Linna meenutas saates, et nende perekond sai teada, et Mati on Alice’ga abiellunud alles pärast pulmi. "Meile oli see üllatus, seda tükk aega hoiti saladuses, ema ja isa ei teadnud, teadsid hiljem. Alice oli vist juba varem abielus olnud ja sellepärast ei peetud seda meie peres päris õigeks," tunnistas Linna.