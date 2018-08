Praegu on veel teadmata, kui palju peitub Deniss Boroditšis tegelikku oskust, võimekust ja suutlikkust tulla toime pealinna ühistranspordi korraldamisega. 38aastasel Boroditšil on elus poliitikavälist töökogemust olnud vaid kaks aastat. Põhiline raskuspunkt asub praegu Boroditši ümber puhkenud skandaalis siiski Tallinna volikogus.

Esiteks maailmavaateline segadus, sest ametlikult veel Reformierakonna hingekirjas olevat Boroditšit ei tunnista pärast keskerakondliku linnavõimuga koostööle asumist oravad enam omaks. Sama õigustatud on küsimus, milliste valijate mandaati Boroditš volikogus enda arvates ellu viima hakkaks. Reformierakonna tipust kõlanud soovitusele volikogu kohast loobuda vastas Boroditš hingestatult postulaadiga, et saadik on oma mandaadis vaba ega ole kummitempel. Tegu on iseenesest täiesti õige arvamusega, kui vaid selle kummitempli hinnaks poleks 6500 eurot kuus.

Kuid suurima kasu saaja pole mitte suurt palka ja mitmeid hüvitisi saama hakkav Boroditš, vaid ikkagi Keskerakond. Seda isegi juhul, kui Boroditš ametlikult erakonda ei vaheta ega Keskerakonna rüppe tagasi siirdu. Kui linnapea Taavi Aasa hiljutise umbusaldamise eel oli õhus küsimus, kas ühehäälelises vähemuses opositsioon suudab pingelises häälteseisus kedagi võimuliidust enda poole üle meelitada, siis hoopis Boroditš distantseeris end avalikult sellest üritusest, teatades, et tema Aasa vastu hääletada ei saa.

Boroditši volikogu liikmeks jäämise korral võib Keskerakond edaspidi kergendatult hingata. Senise ühehäälelise ülekaalu asemel kolmehääleline annab linnavõimule stabiilsust ega ähvarda pidevate umbusalduste ja üleostmiskatsetega. Ja ei saa öelda, et pealinna volikogus soovitud hääletustulemuste saavutamiseks poleks tasuvate ametikohtadega premeerimist varem kasutatud.

Kahjuks tuletab Boroditši ümber toimuv jälle meelde volikogu varasemaid poliitmänge ega luba tal puhtusest kiiskava prillikivina särada ei transpordifirma eesotsas ega volikoguliikme toolil. Ees seisab enesetõestuse aeg.