Bänd annab suve vältel 30 kontserti. Praeguseks on antud seitse ning esinemistega täidetud augustikuu on veel ees.

Kontserdikava on bändil tihe: Talsi sõnul antakse praegu viis-kuus kontserti järjest ning siis on vahepeal paar puhkepäeva, kuid sellise intervalliga esinemist peab ta pigem mõnusaks.

"Ma vaatasin meie iidoleid, kuidas nemad tuuritavad, ja nemad panevad tegelikult palju-palju suuremaid tuure. Ikka peab alati sammukese edasi astuma, ise ka pingutama ja ühel hetkel avastad, et 30 kontserti on lihtne. Peab ühel hetkel selle ära proovima, nüüd me siis proovime ja vaatame, mis hetkel me väsime, mis hetkel oleks vaja puhkepäevi, et järgmine kord targem olla," rääkis Curly Stringsi liider.

Kuula intervjuud täismahus: