Eesti esimene jäätisemasin oli omal ajal innovaatiline ja teed rajav. Kuigi see on jätkuvalt töökorras, siis tänapäeva töö- ja toiduaineohutuse nõuded sellega tööd teha ei võimaldaks.

Kui Evald Rooma 1932. aastal Eestis omal käel jäätise valmistamise ära õppis, kontrollis tootmist ja ohutust vaid tema ise. Selle ajast peale on jäätise valmistamine teinud läbi murrangulise arengu nii tootmisprotsesside kui ka tööohutuse poolelt.

Tavapäraselt kontrollivad Balbiinot välisaudiitorid kaks-kolm korda aastas. „Hiljuti käis meie tööprotsesse üle vaatamas NBCUniversal. Toodame neile multika „Lemmikloomade salajane elu“ teemalist jäätist. Loomulikult tahavad nad endale usaldusväärset partnerit ning veenduda, et iga partneri tegevus vastaks ka nende nõuetele. Seega käisid nad auditeerimas meie tootmise tööohutust, toiduaineohutust kui ka üldist kvaliteedikontrolli,“ selgitab Balbiino tootmis- ja tehnikadirektor Martin Visnapuu koostöö alustamisele eelnenud protsesse.

Balbiino on ainus Eesti jäätisetootja, kellel on BRC toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimise sertifikaat.

„Auditid on paras peavalu, samas areneme nende abil väga palju,“ selgitab Visnapuu tagamaid, miks on otsustatud vabatahtlikult BRC audiitorid ettevõttesse kutsuda. Kui BRC esitas nõudmise, et tootmise erinevad protsessid peavad olema varasemast veelgi paremini jälgitavad ja lisaks ka tagantjärele tõestatavad, siis alustati Balbiinos erinevate etappide automatiseerimist.

„Oleme praeguse automatiseerimise kontseptsiooni nimel aastaid töötanud. See ei ole pelgalt sertifikaadi saamiseks, vaid tahame, et päriselt saaksime ka kogu tootmisprotsessi paremini juhtida. Praegu saame vaid ühe nupule vajutusega enamuse tootmisprotsessi üle vaadata – kes, millal ja mis parameetreid muutis. Iga nupule vajutus salvestatakse ning hiljem on kogu protsess võimalik nagu multifilm uuesti ette mängida. See võimaldab meil oma protsessidest paremini aru saada ja neid täiustada,“ selgitab Visnapuu.

Eksimisruum miinimumi

„Oleme enda jaoks paika pannud mitmed eeltingimusprogrammid, mis sisuliselt välistavad võimaluse, et töötaja saaks teha midagi valesti. Praktikas tähendab see, et meil on jäätiste

ettevalmistusprotsess täisautomatiseeritud – töötaja jälgib ja juhib tööprotsesse suurelt arvutiekraanilt. Veel aastaid tagasi oli nendel töökohtadel hädavajalik väga pikk töökogemus, kuid praegu õpiks nutikas tööline päeva teiseks pooleks enamiku asju juba iseseisvalt ära. Nii on lihtsam ja ohutum,“ selgitab Visnapuu, kuidas automatiseerimine on nende tööohutuse kvaliteeti tõstnud.

Olenemata, kas töötaja on füüsiliselt kohal, teab automaatika, mida ja kuidas järgmisena teha. Tunneb ära kõrvalekalded ja oskab neid ise korrigeerida. Arvutisüsteemi kaudu juhitakse erinevaid protsesse alates jäätiste segude ettevalmistamisest kuni tootmissüsteemi puhastuseni välja. „See on ka töötajate jaoks ohutum, sest nad ei pea ise kätt pidi nende protsesside juures olema,“ räägib Martin Visnapuu.

„Kusjuures, üleminek automaatsele süsteemile läks valutult – meil on samad inimesed tööl ning nad ise olid sellest väga huvitatud,“ julgustab Visnapuu.

Tööohutuse kuldreeglid

Balbiino tootmises kehtivad samad kuldreeglid, mis teisteski tootmistes – alates libisemiskindlatest jalanõudest ja treppide käsipuudest kuni helihoiatuste ja mitmesuguste anduriteni, mis ei võimalda masinal tööle hakata, kui eelprotsessid veel pooleli või süsteem tuvastab takistuse.

Puhastuskemikaalid on eraldi ruumis luku taga, mida saavad võtmekaardiga avada vaid need, kel seda ülesannete täitmiseks vaja. Kusjuures, lekkimisohtu ennetavalt on kemikaalikanistrid ohutusalusel, juhuks kui mingi õnnetuse tõttu peaks kanister katki minema.