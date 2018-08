Keskerakonna noorpoliitikuid, keda tögavalt ka poliitbroileriteks kutsutakse, ma eriti ei tunne. Veel vähem olen nendega silmast silma kohtunud. Deniss Boroditš on selles mõttes meeldiv erand. Sügisel möödub kümme aastat, kui Kalma sauna korraldustoimkond tähistas legendaarse leilivõtukoha 80. aastapäeva. Kutsusin ettekandekoosolekule kogu tollase Tallinna juhtkonna, andes endale aru, et nagunii neist keegi ei tule kuulama nüüdseks meie seast lahkunud kuulsat saunameest Valdur Tammingut (1935–2014) ja linnaajaloolast Robert Nermanit (1946–2015). Kohalviibinute üllatus oli suur, kui tollane abilinnapea Deniss Boroditš tuli ja tundis kümbluskoha käekäigu kohta koguni siirast huvi. Võta või jäta: Boroditš eristus tollasest pealinna bandest, keda ametlikult küll linnavalitsuseks nimetati.

Selle loo peakangelane oli siis tõusev täht. Ta sai aasta hiljem kohalikel valimistel oma rekordtulemuse – 6640 häält – ja elu tundus olevat nagu lill. Aga Keskerakonnas kääris taas ja uljaspead tõstsid isakese vastu pead.

2010. aasta lõpus lõhkes pomm, mida tagantjärele tunneme idarahaskandaalina.

„Kaitsepolitsei avalikustas täna hilisõhtul varem salajaseks kuulutatud dokumendi, millest selgub, et Venemaa Raudtee president Vladimir Jakunin lubas Keskerakonna esimehele ja Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ja Tallinna abilinnapeale Deniss Boroditšile, et Keskerakond saab parlamendivalimisteks 1,5 miljonit eurot toetust, raha edastamise ja legaliseerimise eest pidi teiste seas vastutama abilinnapea Deniss Boroditš.“ (Postimees, 21.12.2010).

Võta nüüd tagantjärele kinni, kes kolmest eespool mainitust meie vastuluureametiga koostööd tegi. Vaevalt, et Jakunin. Lindistaja sai olla varemgi sellise tegevusega silma paistnud Savisaar või nooruke Boroditš.

Nali naljaks, seda enam, et asi kiskus järjest tõsisemaks.

Pärast 27. augustil 2011 toimunud Keskerakonna XIII kongressi, kus Jüri Ratas kandideeris edutult (643 versus 925 häält) erakonna esimehe Edgar Savisaare vastu, otsustasid kaheksa Ratase leeri kuulunud poliitikut erakonnast lahkuda, Deniss Boroditš nende hulgas. „Viimane põhjendas oma otsust erakonnast lahkuda sellega, et uute ideede ja erakonna avatumaks muutmise soosijaid küll kongressil oli, kuid siiski jätkus kõik vanaviisi. Samuti oli tema lahkumisel oluline tõukeandja nn Kalle Laaneti juhtum, kus oma arvamuse esitamist karistati otsitud põhjenduste abil parteist väljaviskamisega“ (Vikipeedia).

Teise inimese sisse ei näe, seetõttu ei julge arvata, kui palju Boroditš oma otsust tagantjärele kahetseb. Isake aga viskas villast.

„Savisaar lubas märtsi lõpus „Aktuaalsele kaamerale“ antud intervjuus, et järgmisteks kohalikeks valimisteks on „uus Boroditš“ juba olemas. „Selleks, et luua uus Ain Seppik, on natukene rohkem aega vaja. Arvan, et ka mitte üle aasta,“ lausus ta toona”. (ERR, 9.04.2012)

Selleks ei pea olema psühholoogi poeg, et näha repliigis antoša-tšehhontelikku naeru läbi pisarate. Või hoopis juhan-liivilikku tõdemust: „oleks näinud, kui sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke!“

Elu veeres nagu hernetera. 2013. aasta detsembrist kuulub Deniss Boroditš Reformierakonda. Küllap võeti ta seal avasüli vastu ja usuti, et lõpuks ometi on oravaparteil ka üks häältemagnet venekeelse elanikkonna hulgas.

Paraku ei saanud Boroditšist isakese juba varem hüljanud Sven Mikseri sarnast parteiliidrit. Enamgi veel: Boroditš ei ole erakonnas isegi mitte teise, vaid kolmanda ešeloni mees.

Vaid mõned kõnekad numbrid: 2011. aastal kogus Boroditš Keskerakonna särgis 5896 häält, 2015. aastal aga tollase võimupartei ridades kõigest 769 häält.

Tuleme tänasesse päeva tagasi

Olen viimase aasta jooksul tähelepanelikult jälginud vastse munitsipaalametniku tegevust.

„Kuhu kadus nii olulise hääletuse eel kunagine keskerakondlane Deniss Boroditš, seda ei õnnestunudki mul välja selgitada. Aga hoidkem kunagisel Tallinna abilinnapeal silma peal! Hoolimata sellest, et Edgar Savisaar ei juhi enam parteid, pole uuenenud Keskerakonnal äkki vajagi kulutada üheksat kuud uue Boroditši tegemiseks,“ kirjutasin pärast justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldushääletuse läbikukkumist siinsamas leheveergudel (Õhtuleht, 25.01.2018). Tagantjärele teame, et hääletuse ajal oli Boroditš puhkusereisil Vietnamis.

4. mail peatas Boroditš oma volitused linnavolikogus.

„Ei tahtnud Taavi Aasa ametist lahkumise poolt hääletada. Tean teda kui ausat ja vastutustundlikku inimest. Ei usu, et tema ametist tagandamine lahendab korruptsiooniga seotud probleemid,“ märkis ta. (Delfi, 7.05.2018).

Sillutas teed tulevikku, võib nii mõnigi küünik mõelda.

Ja ennäe imet! 1. augustist on Boroditš pealinna transpordiülem. Saab 6500 eurot palka, mis on pea poole suurem kui riigikogu lihtliikme töötasu (3481 eurot ja 40 senti). Tema juuksed läigivad juba mitmendat nädalat briljantiinist. Noblesse oblige. Maakeeli: seisus kohustab.

Aga tähtis on sisu, mitte vorm. Kui Boroditšil jätkub mehemeelt loobuda volikogu kohast, jõuaks sisugi vormile järgi. Vastasel korral jääb paljusid närima kahtluseuss: Boroditš sai TLT juhatuse esimeheks vaid tänu sellele, et lubas otsustajatele tiksuda volikogus 2021. aasta oktoobrini. Kes see ikka hakkab saagima oksa, millel ise istub.