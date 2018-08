Loodmaa ei näeks probleemi selles, kui restoran keelduks täiskasvanule lasteroogasid müümast. "See, milline on menüü hinnakujundus ja millised on ühe konkreetse söögikoha reeglid, jääb ikka söögikoha omaniku ja juhi otsustada," arvab ta.

"Öeldakse küll, et täiskasvanud või eakad inimesed käituvad lapsemeelselt või mõnikord nagu muutuvad lapseks," tõdeb Loodmaa. "Restorani puhul pole see aga tavapärane käitumine, et täiskasvanud inimesed peaks tulema ja hakkama endale lastemenüüst midagi valima."

Loodmaa arvates on tore aga see, et lastemenüüd pakutakse aina enamates toitlustusasutustes. Samuti teeb talle rõõmu, et lastemenüüd on viimastel aastatel mitmekesistunud: "See dendents, et vanasti olid ainult friikartulid ja viinerid, on asendunud palju rohkem tervisliku toiduga."