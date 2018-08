Angeelia on Õhtulehele rääkinud, et nende kokkusaamislugu Mickuga oli äratundmine esimesest pilgust. Pärast seda, kui Pedaja 2016. aasta "Eesti laulul" neljanda koha sai, kohtus ta märtsis Angeeliaga ühel heategevuskontserdi järelpeol, kus nad mõlemad üles astusid. “See oli erakordne hetk. Silmapilkne äratundmine, täiesti teisel tasandil,” jutustas Angeelia.

“Tema pani mind esimesena tähele ning kui olime vahetanud paar sõna, pikalt hüvastijätuks kallistanud ning sammud juba kodu poole seadnud, pani Mick siiski oma pillid maha ja jooksis tagasi trepist üles, et küsida, kas ma tahaksin jalutama minna. Siis me jalutasimegi sel ööl läbi vanalinna, pikalt," rääkis neiu.

Mick ja Angeelia kolisid üsna kiiresti kokku. “Juba pea teisel kohtumisel. Käisime teineteisel külas ega osanud enam teisiti olla. Kõik oli väga loomulik.”

Kuidas on võimalik, et kaks inimest, kes pole kunagi kohtunud, armuvad nii kiiresti ja nii sügavalt? Tavaliselt õpitakse teineteist ju ajapikku tundma. “Ma mõtlen seda siiamaani. See tunne, mis meie vahel on, on nii teistsugune – oleme nii ühel tasandil. Ma ei pea midagi seletama, vaid ta haarab õhust ja mõistab pilgust, mida ma mõtlen!” sõnas lauljatar.