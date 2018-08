Sama aasta septembris kruviti tähelepanu veelgi üles, sest ka Poola võimud kinnitasid, et müstiline natside soomusrong on tõepoolest leitud ning asub riigi edelaosas Wałbrzychi linna lähistel salatunnelis, mille sissepääsu lasid natsid Teise maailmasõja lõpus õhku. Samas lisati, et maa-alusesse tunnelisse peidetud rongini jõudmine võtab aega, sest vajalikud on mahukad pinnasetööd. Samuti hoiatati, et rongi ümbrus võib olla mineeritud, mistõttu saab kaevetöid teha ülima ettevaatusega. Otsimisoperatsiooni kaasati Poola sõjavägi. Sõdurid puhastasid maa-ala, mille all väidetav kullarong peidus on, tihedast võsast.

FIASKO: Pärast pikki ja põhjalikke ettevalmistusi alustati 16. augustil 2016 kullarongi oletavas asukohas (Wrocławist Wałbrzychi viiva raudtee 65 kilomeetril) kaevamistöid, kuid need tulemusi ei andnud. Nüüd teatas üks otsinguid vedanud aardeküttidest, et aitab lollustega tegelemisest. (AP/Scanpix)