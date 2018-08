Tavapäraselt lauljana leiba teeniv Karl-Erik Taukar teeb vahel tööd ka saatejuhina. Möödunud kevadel juhtis ta teatavasti "Eesti otsib superstaari", kuid ka sel sügisel tuleb noormehe juhtimisel TV3 eetrisse uus põnev saade.

Millise saatega täpselt tegu, ei söenda TV3 veel avaldada. Kuid teada on see, et tegu ei ole seekord enam superstaarisaatega, samuti ei tule tele-ekraanile tagasi autoroolis lõõritavad staarid saatega "Sõidud Taukariga".

“Karl-Erik Taukar on seotud uhiuue telesaatega, millest kuulete juba varsti,” kommenteerib telekanali TV3 turundusspetsialist Kadi Poll. Tema sõnul on saate kontseptsioon täiesti uudne ja sarnast asja pole meie telemaastikul veel nähtud.

Millise saatega täpsemalt tegu, avaldab TV3 juba peagi.