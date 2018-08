Vatikan teatas neljapäeval, et paavst Franciscus kiitis heaks muudatuse katoliku kiriku katekismuses surmanuhtluse kohta.

Nimelt kuulutas paavst surmanuhtluse kõikidel juhtudel vastuvõetamatuks, kuna see on rünnak inimkonna puutumatuse ja väärikuse vastu, vahendab AP.

Varasemalt oli katekismuses öeldud, et surmanuhtlus on lubatud, kui see on ainus võimalik viis kaitsta inimelusid ebaõiglase agressori vastu.

2017. aastal ütles Franciscus, et surmanuhtlus rikub evangeeliumi ning et inimelu on jumala silmis alati püha.