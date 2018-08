"Kiirete ja vihaste" staar Paul Walker istus oma surmapäeva hommikul tütrega köögis ja pidas plaane jõulukuuse ostmiseks. "Siis sai ta aga SMSi," meenutab leinav ema Cheryl. "Ta ütles: "Issand, ma pean ühes kohas olema!"" Rohkem Cheryl oma kuulsat poega elusana ei näinud.

30. novembril 2013 autoõnnetuses hukkunud Paul (40) oli saatusliku päeva hommikul ema sõnul suurepärases tujus. Menuka filmisarja seitsmenda osa võtetes oli paus. Paul tahtis samal õhtul jõulupuu osta, et seda koos oma 15aastase tütre Meadow'ga kaunistada. "Meil oli selline tore vestlus, aga Paul oli unustanud ühe ürituse, kuhu ta pidi minema. Ta sai SMSi ja ütles: "Issand, ma pean ühes kohas olema!""

Walker tormas uksest välja, et sõita heategevuslikule autonäitusele. Cherylil polnud aimugi, et see on nende viimne kohtumine. Mõni tundi hiljem näituselt lahkudes otsustas Paul teha väikese sõidu punase sportautoga Carrera GT Porsche, mille roolis oli tema sõber Roger Rodas. Rodas tegi - politsei hinnangul kiirust ületades - avarii, auto lahvatas leekidesse, tappes mõlemad mehed.

Oma eraelu rangelt kaitsnud Pauli pereliikmed ja sõbrad räägivad tema elust ja pärandist värskes dokfilmis "I Am Paul Walker". Ema toonitab sel puhul ajakirjale People antud intervjuus: "Paljud vist mõtlevad: "Ah, ta oli lihtsalt üks filmistaar, kes sai avariis surma." Aga Paulis oli nii palju enamat. See oli vaid üks killuke temast. Ta oli vapustas mees. Olen saanud kirju üle maailma - inimesed kirjutavad, et Paul oli nende elu muutnud. See on tohutu õnnistus. Pauli ei unustata."