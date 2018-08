Teisipäeva hommikul kella poole seitsme paiku leidis juhuslik mööduja Rakveres Rohuaia tänaval maas lamava mehe.

Kohale kutsutud kiirabi tuvastas, et inimene oli surnud. Ida prefektuuri pressiesindaja ütles Õhtulehele, et antud juhtumi puhul põhjust arvata, et mehe surma oleks põhjustanud kuritegu. Seega menetlust ei alustata.