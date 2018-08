Eestis laineid lööv noor räpifenomen Nublu avaldas YouTube's uue singli, mis on kaver Ödede ehk Kristel Aaslaiu ja Tuuli Ranna loost "Rulli rulli rulli". Nüüdseks on lugu maha võetud, kuna lugu laaditi videokeskkonda selleks õigusi omamata.

Ödede loo õigused kuuluvad Mindnote Recordsile ning Aaslaiule ja Rannale. Enne YouTube'i laadimist ei küsitud selleks aga luba ning seetõttu lugu ka kasutaja teet margna kontolt eemaldati.

Nublust, kes küll ise oma nime väikse tähega kirjutab, sest nii on tänapäeval popp, on saanud selle suve kuumim artist. Kuid keegi ei tea, kes Nublu on. Lihtsa inimesena salgab noormees maha oma passinime. Laval varjab oma nägu kapuutsi ja suurte, mägisuusatamiseks mõeldud prillidega.

Noormehe suurim hitt on "Mina ka", mida on mõne kuuga YouTube'is vaadatud üle miljoni korra.

Tom-Olaf Urb ehk Reket, kes hitis "Mina ka" kaasa lööb, arvab, et Nublust saab Eesti üks suurimaid uusi muusikasensatsioone: „Loo moraal on see, et anne tuleb tööga ja Nublu on palju tööd teinud. Tema aeg on käes – nii lihtne see ongi ja mingisugust muud müstilist valemit siin pole. Tema lend on olnud kiire ja kõrge ja kui see on tema huvides, ta ise tahab seda, siis olgu see lend ka pikk.“