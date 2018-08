Tom-Olaf Urb ehk Reket, kes hitis "Mina ka" kaasa lööb, arvab, et Nublust saab Eesti üks suurimaid uusi muusikasensatsioone:

„Loo moraal on see, et anne tuleb tööga ja Nublu on palju tööd teinud. Tema aeg on käes – nii lihtne see ongi ja mingisugust muud müstilist valemit siin pole. Tema lend on olnud kiire ja kõrge ja kui see on tema huvides, ta ise tahab seda, siis olgu see lend ka pikk.“

Kuula Nublu versiooni Ödede loost: