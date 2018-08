Tulekahju levik on pidurdunud. Maastiku läbimisvõimekusega tehnikaga Eesti päästjad kustutavad tulekahju selle tipust, mis liigub aeglaselt Sookuninga looduskaitseala suunas. Piiriäärset ala seiravad Eesti päästjad drooniga.

Läti päästeameti täiendavale abitaotlusele vastuseks saadeti täna Mazsalaca maakonda voolikutega konteinerauto Pärnu-Jaagupi päästekomandost koos päästjaga. Praeguseks täpsustatud andmetel ulatub põlenguala 220 hektarile ning see jääb Eesti piirist umbes 2,5 kilomeetri kaugusele.

Eile õhtul täpsustatud andmetel ulatub põlenguala üle 200 hektarile ning see jääb Eesti piirist umbes 2,5 kilomeetri kaugusele. Ööga ala oluliselt ei laienenud. Eesti poolel piiri lähedal valvavad päästjad ja monitoorivad drooniga piirkonda, kuhu tulekahju levik on võimalik. Praegu midagi ohtlikku märgatud pole. Eesti päästjad kustutavad ATVde ja roomiktransportööri abil tulekahju Eesti poole levivast suunast, mis asub kõige raskesti ligipääsetavamal alal. Kustutustöödele on kaasatud Läti ja Leedu helikopterid. Lisaks eestlastele osaleb kustutustöödel 80 kohalikku tuletõrjujat.