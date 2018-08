Tallinna linnaosavanemad kutsuvad inimesi üles linde mitte toitma, kuna kasu asemel teeb see neile ainult kahju. Veelindude toitmine on õigustatud vaid väga külmadel talvedel rannikuäärse vaba vee puudumisel, kuid see on pigem erand ning ka siis tuleks neile anda mitte saia, vaid sobivaid juur- ja puuvilju.

Appi palutakse ka kasvatajaid ja õpetajaid, kes saavad lastele jagada teadmisi, millised võivad olla lindude toitmise tagajärjed. Ühtlasi kutsutakse kodanikke üles ka kaaslinlasi takistama, kui nood peaks linde toitma. Haiget lindu märgates tuleb helistada telefonil 1313.

Järgmisest aastast asuvad igas linnaosas tööle pargivahid, kes hoiavad pargis korda ning jälgivad, et linde ei toidetaks.

"Olgem loodusesõbralikud ja õpetame ka oma lapsi ja lähedasi loodust kaitsma!" kõlab üleskutse. "Igaüks saab aidata. Kui näete kedagi linde toitmas – sekkuge!"

Hiljuti läks halvasti Lasnamäe Pae pargi luigeperel, kelle festivalikülastajad surnuks söötsid. Keskkonnaspetsialistid uurisid asja ja selgitasid välja, et suur luigepere oli sobimatu toitmise tagajärjel surnud. Vaid ühe luigepoja elu õnnestus päästa.