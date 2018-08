Dan Brulé on õpetanud teadlikku ja vabastavat hingamist enam kui 125 000 inimesele 55 riigis. Sellel aastal tõi ta turule ka uue rakenduse, mille abil inimesed neid tehnikaid iseseisvalt õppida saavad. 2. augustil toimub Tallinnas Tao keskuses Dan Brulé Suurhingamise ring „108 hingamist Dan Bruléga“. Täna kell 15 esitleb Dan Brulé Tallinna Viru keskuse Rahva Raamatus raamatut „Lihtsalt hinga“. Kuigi maailmas on palju hingamiseksperte, eristub Brulé neist oma kogemuspagasiga. Teadliku hingamise meisterlikkus peitub tema ammendamatus energias ja kohalolus. Need kaks omadust on koos teadmiste ja oskuste kombinatsiooniga toonud Brulé juurde sellised tippkliendid ja -partnerid nagu maadleja Aleksander Karelini, vabasukeldumistšempion Stig Åvall Severinseni, transpersonaalse psühholoogia rajaja Stanislav Grofi, new age’i pioneeri Leonard Orri, arktilise ekstreemujuja Wim Hofi ja motivatsioonikoolitaja Tony Robbinsi. Tulete Eestisse oma uue hingamiskursusega? Jah, me oleme partneriga teinud selleks palju tööd, ligi 100 tundi videomaterjale ja õpetusi. Loodud on ka fb-grupp, kus inimesed saavad oma kogemusi jagada. Nüüd töötame veebiversiooni kallal ja see on väga põnev. Samuti tahame turule tulla uue äpiga, mille abil saab õppida hingamisharjutusi ja tehnikaid. On hingamisharjutused sportlastele, fitnessiharrastajatele, ärimeestele, programm loovuse suurendamiseks kunstnikele ja teistele loomeinimestele. Samuti oleme välja töötanud eraldi programmi neile, kes tegelevad teiste inimeste tervendamisega ja programmi ka lapseootel naistele. Olen kindel, et need saavad maailmas populaarseks, sest koostajaks on väga professionaalne meeskond. Seda äppi hakkan kasutama ka oma seminaridel. Enne tunni algust palun kõigil välja võtta oma telefonid ja sellest saab üks koolituse osa.

Miks selle koolituse nimetuses on kasutanud numbrit 108?

Olen oma elus viibinud palju Indias ja minu vaimne juht kellega kohtusin 1980. aastatel, on samuti sealt pärit. Neil on 108 nime jumalatele ehk siis 108 võimalust ennast kaitsta ennast ja see on ka üks minu lemmiknumbreid.