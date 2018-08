Vabamüürlased, kes on ühinenud salaühinguga meestena, kuid vahetanud vahepeal sugu, võivad organisatsiooni edasi jääda, on öelnud Suurbritannia vabamüürlaste loož.

Soovahetuse läbi teinud inimeste väljaheitmine ühingust on Inglismaa Ühendatud Suurlooži (United Grand Lodge of England ehk UGLE) kinnitusel diskrimineeriv, vahendab BBC.

Samuti on lubatud uue, sugu puudutavate eeskirjade järgi vabamüürlastega ühineda neil naistel, kes on eelnevalt olnud mehed. Juhenddokumendis öeldakse, et teemat tuleks käsitleda ülimalt mõistvalt ja tundlikult. Veel ütleb dokument, et vaatamata soole nimetatakse kõiki UGLE-i liikmeid ka edaspidi siiski vendadeks.

Vabamüürlastel on üle maailma pea 6 miljonit liiget.