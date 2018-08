Vabaerakonna kampaaniajuhi Ivo Rulli arvates sarnaneb EKRE populistlik tegevus Savisaare-aegsele Keskerakonnale. Edgari kaduma läinud hääled leiavad sealt tee Helme tasku.

Ivo Rull usub, et EKRE toetus pole tõusnud Vabaerakonna toetajate arvelt. "Eeskätt on nendeks [valijateks] Keskerakonna eestikeelsed, natukene lihtsama maailmapildiga inimesed, kes on siiamaani toetanud Savisaart. Nüüd, kus ta on poliitikast taandunud, on hakanud EKRE esimees Mart Helme käituma üsna edgarsavisaarelikult ja selline populism, mis oli varem omane valdavalt Keskerakonnale, on saanud EKRE põhirelvaks," ütleb Rull.

Samas teab Rull, et EKRE kõrgel toetusel on Vabaerakonnale oma mõju ning kinnitab, et nad on kõigega pidevalt kursis. "Eks me teeme sellest omad järeldused. Valimisteni on veel seitse kuud aega ja me oleme sellega kursis, aga oma kaarte me veel ei ava," lisab ta.

Koostööd EKRE-ga vabaerakond veel ei välista. Riigikogu valimistel sihivad nad kümnele kohale ning loodavad saada ka koalitsiooni. "Vabaerakond on olnud juba 3 ja pool aastat opositsioonis, kus kaheksa liikmega on väga raske midagi põhimõttelist ära teha. Võimalikeks koalitsiooniläbirääkimisteks oleme avatud kõigiga, kellel on meie programmiga ühiseid jooni," lõpetab Rull.