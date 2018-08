Täna õhtul avatakse Haapsalu kultuurikeskuses 25. muusikafestival Augustibluus. Festivali külastajaid oodatakse kell seitse õhtul tähistama Augustibluusi 25. sünnipäeva ning ansambli Compromise Blue 30. juubelit. Festivali avaõhtul peetakse pidukõnesid, heidetakse kinoekraani vahendusel pilk festivali algusaega ning nauditakse seekordse festivali kahte esimest kontserti. Kokku toimub neid 2. – 5. augustini Haapsalus kolmkümmend seitse.

Festivali pealaval, mis asub Haapsalu piiskopilinnuses, toimuvad kontserdid reede ja laupäeva õhtul, kuid seekordne festival avatakse juba neljapäeval. Festivali programmijuht ja Compromise Blue kitarrist Raul Ukareda loodab kohtuda paljude endiste ja praeguste sõprade ja fännidega. "Kindlasti puhume juttu neljapäeva õhtul kultuurikeskuses ning loodan näha kõiki lava ees ka laupäeval piiskopilinnuses, kus astume lavale koos A-Rühma ja Laur Joametsaga."

Festivali korraldaja Indrek Ditmanni sõnul on neljapäevane avaüritus hea ettevalmistus pikaks nädalavahetuseks. "Saabujaile pakutakse kooki ja jooki ning fotoseina juures on võimalik koos juubilaridega pilti teha, saame bluusijuttu puhuda ning üheskoos festivalile hoo sisse lükata," selgitas Ditmann. Samal õhtul avatakse kultuurikeskuses ka näitus "Augusti pluus", kus väljas hulgaliselt festivali ajalooga seotud esemeid. Näitus jääb avatuks festivali lõpuni.

Seekordse Augustibluusi peaesinejateks on Chicago bluusi esiisa Muddy Watersi bändi endine kitarrist Bob Margolin ja eelmisel aastal suisa neljas kategoorias USA bluusiauhindadele nomineeritud Sugaray Rayford. Kodumaine ansambel Revals toob pealavale Augustibluusi eriprojekti "Sinine, must ja kange", mille koosseisus löövad külalismuusikutena kaasa Jaanus Nõgisto, Tõun ja Mart Müürisepp. Esinejaterivis on viis Ameerika Ühendriikidest saabuvat koosseisu, samuti muusikuid Kanadast, Itaaliast, Jaapanist, Rootsist, Soomest, Lätist ja Tšehhist.

Festivali kontserdid toimuvad lisaks Haapsalu piiskopilinnuse varemetele ning kultuurikeskusele veel kaheksal väiksemal laval, mis asuvad lisaks südalinnale veel Haapsalu kuursaalis, raudteejaamas ning Rannarootsi keskuse terrassil. Festivali passid on müügil Piletilevis, üksikute kontsertide pileteid on võimalik soetada kohapealt. Lisainfot leiab festivali kodulehelt www.augustibluus.ee.