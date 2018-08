Erakondade populaarsusedetabelis Keskerakonna kannule tõusnud EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme lubab valimistel minna ründama paremuselt teist tulemust, mis võiks tema hinnangul anda EKRE-le ka hea võimaluse saada endale peaministritool.

"Me läheme ründama valimistel teist kohta, mis tähendab, et me läheme pretendeerima peaministri kohale võimalikus tulevases valitsusliidus. Kui valimiste järel on tulemuseks enamvähem ligilähedaste suurustega kolm riigikogu fraktsiooni või erakonda, ei pruugi see kõige suurem fraktsioon valitsuses üldse osaleda või peaministrikohta saada," spekuleeris Helme ERR-i uudisteportaalis , et kõike võib juhtuda.