EKRE reitingud on kõrgemad kui varem, kuid veebiküsitlusega kaasnevad vajakajäämised. Ometigi leiavad politoloogid Rein Toomla ning Juhan Kivirähk, et poliitiline maastik on küntud EKRE-t soosima. Peaminister Jüri Ratase sõnul kogub EKRE toetust parempoolsete erakondade arvelt.



Juulis kasvas konservatiivse erakonna toetus hüppeliselt. Mis võib olla selle taga? Toomla vastab, et küsitluse tulemuste veamäära tõttu võib toetuse kasv olla ülepaisutatud või arvatust suuremgi. "Kolme protsendise veamääraga võib see 22% toetus olla hoopis 19%, mis pole kuigi kõrge. Samas võib see olla ka 25%, mis on väga kõrge," ütleb Toomla.



Sotsioloog ning Turu-uuringute eksperdi Juhan Kivirähu sõnul tasub veebiküsitluste osas olla skeptiline, sest veebis kipuvad arvamust avaldama kindla poliitilise veendumusega inimesed. Sealjuures Reformierakond ja EKRE toetajad on minevikus olnud rohkem aldis oma meelsusi väljendama. "Et nad on Keskerakonnale järgi jõudmas, on veel vara öelda," ütleb Kivirähk.

Kandidaat üle erakonna

Toomla sõnul ei saa toetusprotsentide põhjal veel järeldusi teha, sest valimisjaoskonnas mõtleb inimene hoopis teisiti. “Mina arvan, et EKRE jaoks oleks riigikogu valimistel kümme protsenti väga hea tulemus. See küsitlus ja konkreetne valimissituatsioon erinevad nii mõneti," arvab Toomla.



Kui küsitluses uuritakse erakonna soosingut, siis tegelikel valimistel mängib olulist rolli kandidaat. "EKRE puhul on teada ka see, et neil ei ole välja panna tuntud poliitilisi persoone kõigis valimisringkondades. Neil on mõlemad Helmed, Madisson, Põlluaas," lõpetab politoloog loetelu. "Kui inimene läheb nüüd valimisjaoskonda, vaatab seda EKRE nimekirja seina peal ja näeb, et polegi ühtegi tuttavat nime, siis otsustabki ta mõne teise erakonna poolt.” Ka Kivirähk nõustub, et üle-Eestiline toetus ei pruugi tõlgenduda valimisringkondade võiduks.



Tõusu tagamaad



Toetuse tõus võib Toomla sõnul olla tingitud EKRE rollist riigikogus. "Opositsioonierakonnana pole EKRE-l vaja kanda vastutust konkreetsete tegude eest. Valitsuserakonnad, kes kuuluvad koalitsiooni, on alati olnud suurema pinge all ja suurema tähelepanu all," arvab Toomla. "Sotsidele, Isamaale ja Keskerakonnale saab väga konkreetseid asju ette heita, kuid EKRE-le mitte."



Kivirähu sõnul on konservatiivse erakonna tõuses populaarsus seotud usalduse kaotusega praeguse valitsuse nomenklatuuri vastu. "EKRE on ainus poliitiline jõud, mis praegusele valitsusele vastandub," ütleb Kivirähk. Tasub arvestada veel, et selline trend esineb tänavu peale Eesti ka mujal maailmas.



Kiire populaarsuse tõus võib tulevikus karmikäelistele poliitikutele kätte maksta. "Kahtlemata saaks EKRE suureks väljakutseks partnerite leidmine, sest nad on kõigele vastandudes tekitanud endale niivõrd punased jooned," ütleb Kivirähk. "Selleks, et poliitikat teha, on vaja kompromissivalmidust ja paindlikkust."



Ministrid võtavad sõna



Täna toimunud valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et EKRE on kogunud toetust parempoolsete erakondade arvelt ning ärgitas valijaid toetama hoopis Keskerakonda.



Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on Isamaa valijad inimestena mõistlikumad. "Nad teavad, et suvel tuleb puhata, mitte jaurata poliitikast," ütleb Reinsalu. "EKRE esindajad istuvad rohkem kodus. Neil pole aega osaleda põllutöödel, käia rannas ning reisimas."