Kuuldused legendaarse Ameerika Vogue'i peatoimetaja Anna Wintouri lahkumisest on muutunud nii intensiivseks, et kirjastuse Conde Nast bossil tuli sõna võtta.

Briti päritolu Wintour (68) on Ameerika Vogue'i juhtinud 30 aastat. Hiljuti vallandusid kõlakad, et kardetud trendisuunaja kavatseb ameti maha panna.

Kuid kirjastuse Conde Nast juht Bob Sauerberg kinnitas firma Twitteri kontol, et Wintour on andnud talle lubaduse töötada Vogue'i peatoimetajana ja Conde Nasti kunstilise juhina määramata ajani.

Statement from Bob Sauerberg, CEO, Condé Nast: "Anna Wintour is an incredibly talented and creative leader whose influence is beyond measure. She is integral to the future of our company's transformation and has agreed to work with me indefinitely..." 1/2