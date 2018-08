Rootsi seni kõrgeimaks mäeks peetud Kebnekaise on soojade ilmade tõtu oma lõunapoolsest tipust kõrgust kaotamas, mistõttu on mägi tänaseks oma tiitli minetanud, vahendab The Local.

„Ma pole lõunapoolsel tipul kunagi näinud sellist sulamist kui sel suvel,“ ütles Stockholmi ülikooli geograafiaprofessor Gunhild Ninis Rosqvist.

Rosqvist on jää sulamist Kebnekaise mäel seoses kliimamuutusega jälginud juba aastaid. Professori sõnul on sulamine intensiivistunud juulis. 2.-31. juulini oli mäetipp kahanenud nelja meetri võrra.