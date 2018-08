Kui Naomi Campbelli uusima peikana tuntud räppar Skepta avaldas sotsiaalmeedias ultrahelifoto kõhubeebist, vallandus internetis oletuste buum: kas 47aastane supermodell on tõesti sedapsi?

Karta on, et siiski mitte. Paistab, et armulugu on pöördumatult läbi ning muusiku last kannab keegi teine, salapärast looritatud naisterahvas. Kuri Naomi lõpetas Skepta Instagrami konto jälgimise ning kustutas kõik tema jäljed oma sotsiaalmeediast.

"Naomi tahab selle suhte seljataha jätta ja end kogu kupatusest distantseerida," teab The Suni allikas.