Saaremaa vabatahtlik merepääste selts (SVMS) soetab oma Ruhnu üksusele uue merepäästekaatri.

Seltsi juhatuse esimees Maidu Lempu ütles ERR-ile, et hankega vahetatakse välja politsei- ja piirivalveametilt (PPA) kaks aastat tagasi saadud kasutatud väikealus, see tõstetakse ühingu siseselt ümber mõnda teise allüksusse. "Seda saame otsustada kui Ruhnu üksusele uus alus üle antud."

Soetatav alus on multifunktsionaalne ja hakkab täitma Ruhnu saare ümbruse vetes merepääste ülessandeid, samas on selle alusega Lempu sõnul võimalik teostada merekiirabi teenust ja on ekstreemolukordades Ruhnu omavalitsuse abiline.

Hanke kogumaksumus on 150 000 eurot millest 85-protsenti tuleb tuleb EAS-i väikesaarte programmist ja omaosaluse 15-protsenti katavad Ruhnu omavalitsus ja PPA .