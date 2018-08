Igapäevase näohoolduse juurde kuulub alati näokreem. Selle valimisel tuleb arvesse võtta kahte asja: enda nahatüüpi ja eesmärki, mida soovid saavutada.

Alustame esimesest. Laias laastus on inimestel viis erinevat nahatüüpi. Öeldakse, et nahatüüp ei muutu aja jooksul, kuigi suurt rolli mängib nii aastaaeg, keha hormonaalne tasakaal kui ka õige hooldus.

Kõige turvalisem on külastada kosmeetikut, kes aitab selgeks teha selle, milline nahatüüp sul on ning mil moel oleks kõige targem oma naha eest hoolitseda. Samas ei ole kosmeetiku külastamine möödapääsmatu, vaid nahatüübi saab määrata ka ise, kui ennast asjaga kurssi viia.

Normaalne nahk

Normaalne nahk ei ole liiga rasune ega liiga kuiv, vaid ideaalselt tasakaalus – ei kisu ning ei läigi ja jätab üldiselt puhta mulje. Need õnnelikud, kellel pole näonahaga kunagi probleeme olnud, ei saa näokreemi siiski poeletile jätta. Isegi kui kõik tundub korras olevat, tasuks nahka toita ja hooldada. Eelistada võiks näokreemi, mis pole väga rasvane ja kus on suurem veesisaldus, kuigi tegelikult on valikuvabadus päris suur. Eriti kui võrrelda teiste nahatüüpidega.

Kuiv nahk

Kuiva naha tunneb ära selle järgi, et pärast pesu hakkab see kiskuma ning hoolimata hommikusest kreemitamisest on õhtu kätte jõudes näonahk uuesti kuiv. Kõikidest nahatüüpidest on just kuiv nahk erinevatele ilmastikuoludele kõige tundlikum ja vajab seetõttu kõige rohkem hoolt. Sellisele nahale sobib näokreem, millel on veidi rohkem õli ja mis on eriti niisutav. Kindlasti tuleks näokreemi kasutada pärast pesemist, et vältida ebamugavat sügelus- ja kiskumistunnet.

Rasune nahk

Rasust nahka iseloomustab läikimine ning see, et liigne rasu on ka pärast näo puhastamist üsna ruttu uuesti nähtav. Kuigi võib tunduda, et rasuse naha korral ei pea niisutamise pärast muretsema, pole ka naha liigne kuivatamine hea lahendus. Näokreem on endiselt vajalik. Vältida tuleks lihtsalt neid kreeme, millel on liiga suur õlisisaldus ning eelistada matistavat näokreemi, mis aitab läikimist vähendada.

Tundlik nahk

Tundlik nahk reageerib väga järsult uutele toodetele, päikesepõletused tekivad kiiresti ning nahk kipub punetama. Punetuse tõttu kahtlustatakse tihtipeale allergiat, aga kui punased laigud on üksnes näol, on pigem tegemist näonaha tundlikkuse kui allergiatega. Tundliku nahaga inimesel on kreemi valikule vaja eriti palju tähelepanu pöörata ning vajadusel ka lihtsalt katsetada, et leida sobivaim bränd.

Segatüüpi nahk

Segatüüpi või siis kombineeritud nahka iseloomustab T-tsooni (otsmik, nina ja lõug) olemasolu, mis võib olla ülejäänud näoga võrreldes märkimisväärselt rasusem. Samal ajal võivad aga põsed olla võrdlemisi kuivad. Korrapärane kreemi kasutamine on suureks abiks, kuid samal ajal tuleb hoolikalt pöörata tähelepanu ka naha puhastamisele.

Päevakreemid ja öökreemid

Rääkides kreemide eesmärkidest, siis kõik näokreemid ei ole samasugused.

Päevakreemi eesmärgiks on kaitsta näonahka kõige eest, millega sinu nahk päeva jooksul kokku puutub: alates päikesest ja külmast, lõpetades heitgaaside ja ka arvuti kiirgusega.

Öökreem ei pea selle pärast muretsema – öökreemi eesmärk on naha tugevdamine ning selle olukorra taastamine. Seetõttu tasub öiseks kasutamiseks valida neid kreeme, mida kasutad naha olukorra parandamiseks.

Saanud selgeks, mis on sinu nahatüüp ning mida soovid kasutatavalt näokreemilt, saad teha õige valiku.

