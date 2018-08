Kui Jaan Marten Pukk ja Jaanus Piigert alustavad sügisel viimast gümaasiumiaastat, siis teised noormehed on sukeldunud elukooli. Gert Janson sai tänavu diplomi IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal. Jaak Soa läheb sügisel Tartu ülikooli tudeerima religiooniuuringuid ja teoloogiat. Soa täpsustab, et eriala valik on seotud eelkõige sellega, et usk on paeluv teema. "Religioon juhib inimesi, kui mitte teadlikult, siis alateadlikult kindlasti. Lisaks põnevale erial valikule ja bassimehe rollile Howling Skys, on mehel bändis ka autojuhikohustused. Kardo Toom tegeleb bändi kõrvalt baarimehe peene ametiga ning Peeter Hansen on südameasjaks võtnud perele kuuluva külalistemaja pidamise.

Howling Sky on kuuest parimast sõbrast koosnev rokkbänd, mis alustas oma tegevust 2014. aastal. Pärnu noormehed on parimad sõbrad. "Kooslus on nelja aastaga laienenud, suuremaks muutunud. Selle ajaga oleme kindlasti ka väga palju kogemusi juurde saanud," räägib bändi laulja Peeter Hansen. Howling Sky moodustavad lisaks Hansenile Jaak Soa (basskitarr), Jaan Marten Pukk (trummid), Jaanus Piigert (kitarr) ja Kardo Toom ning Gert Janson (trompetid).

Howling Sky muusikategevust troonib möödunud aastal välja antud album "MV", mis nägi ilmavalgust tänu ühisrahastusprogrammile Hooandja ning millest leiab 9 erinäolist laulu. Sellel suvel on noormehed eesmärgiks võtnud uue loomingu ja saanud igal nädal kokku Peeter Hanseni perele kuuluva külalistemaja garaažis, mis on välja ehitatud korralikuks bändiruumiks.

Kolm koolivenda haarasid kaasa sõbrad. Nii sündiski bändi lõplik koosseis. Bändis tegutsesid alguses kolm koolivenda Pärnu Jana Trinki erakoolist: Peeter, Jaan ja Jaanus. "Ülejäänud kolm on mänginud orkestris ja ühiste tutvuste kaudu jõudsid nad meie bändi," täpsustab Peeter.

Bändi nimi sündis spontaanselt. "Meil ei olnud tükk aega bändil nime, kuni ükspäev tuli Jaanus proovi ning ütles "Howling Sky!".

Pärast seda jäi nimi meestele pikaks ajaks kõrvu kõlama ning otsustati bänd ristida just selle nimega.

"Noortebänd 2018" poolfinalist Howling Sky (Tatjana Iljina)

Noortebändi võidukarikat püüdnud mitmel korral.

Noortebändist on Howling Sky osa võtnud kahel korral, aga pole nad edasi pääsenud. "Viimati saime osaleda aastal 2015, aga siis olime kuidagi veel väga ebaküpsed. Meil oli just tekkinud oma stiil ja bändiga olid liitunud trompetistid," räägib Hansen. "Me olime äsja alustanud, ei olnud veel õigeks bändiks kujunenud. Olid mõtted ja ideed, aga kõik oli veel hästi toores."

Viimase kolme aastaga on bänd saanud hoogu juurde ja mehed tunnevad end tänasel päeval oluliselt enesekindlamalt.

Pärnu bänd on Noortebändi konkurssi sihtinud eelkõige reklaami pärast. "See on nii suur üritus, et seal esinemine juba garanteerib laiema publiku," räägib bändi bassimees Jaak Soa. "Ning bändi jaoks on see suur sõna, kui oled mingist üle-eestilisest konkursist osa võtnud," lisab Hansen.

"Me oleme kõik oma elus praegu sellises etapis, mil nii-öelda lendame Pärnust varsti välja. See on soodne aeg midagi koos teha," arvab Peeter. "Tahame lihtsalt oma asju teha, anda kontserte ja vaadata, kuhu see edasi viib. Oluline on endal elu huvitavaks teha."

Jaak hindab kõige rohkem just seda vabadust, mis bändi tegemisega kaasas käib. Et pole tekitatud suuremaid eesmärke või lisakohustusi. "Tuleme bändiga kokku. Kui parajasti ei ole loovust peal, teeme pausi ja jämmime edasi."

"Noortebänd 2018" poolfinalist Howling Sky (Tatjana Iljina)

Bändi tegemine on kui kõrvalpõige reaalsusest.

"Mina võtan bändi tegemist väga tõsiselt, aga erialaselt olen oma otsused teinud. Bänd on väga oluline, aga ma lihtsalt leian seda, et bänd võikski olla selline kõrvalpõige reaalsusest," räägib Peeter. "Me ei tee bändi selleks, et raha teenida," lausuvad mehed kui ühest suust ning naljatavad, et süldimuusikat nad ju ei tee. Seni on ansambel esinemiste eest küsinud vaid sümboolset tasu.

"Howling Sky ongi pigem sõpradevaheline projekt. Lihtsalt muuseas tuleb ka muusika, mida meile meeldib oma kuulajatega jagada," lausub Jaak.

Kuigi kuus sõpra on väga erinevad ja sama eriilmeline on nende muusikamaitse, suudavad nad garaažis oma mõtted ühiselt tervikusse põimida. "Igaühel on midagi anda."

Muusikalistest eeskujudest tuuakse välja Ameerika rokkbänd Red Hot Chili Peppers ja rokilegend AC/DC. "See on selline muusika, millega oleme kõik tuttavad." Peeter hindab vokaalsete võimete poolest Ameerika lauljat ja laulukirjutajat Chris Cornelli. "Mul käivad külmavärinad läbi, kui ta laulab. Ma ei taha kellegi moodi olla, aga alateadlikult püüdlen suurema sihi poole."

"Meil kõigil on erinevad muusikalised iidolid, aga bändina toimime me väga hästi." Peale Hanseni on bändi lugude kaasautor Jaanus Piigert.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.