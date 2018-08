Agur Paesüld kavatseb enda ehitatud katamaraaniga minna Vahemerele plastprügi korjama. Keskkonnakaitsjast purjetaja võtab ette eraldatud Horvaatia rannad, mis on maa poolt raskesti ligipääsetavad, kirjutab Maaleht.

Paesüld on Vahemere rannikut külastades tähele pannud, et avalikud rannad on muutunud prügist puhtamaks, samas kui kõrvalistesse idüllilistesse lahesoppidesse kuhjub plasti aina rohkem.

“Vara hommikul korjavad toimekad tasustatud näpud turistidele suunatud randadest suurema osa prügist kokku, samas täituvad tuhanded kaunid lahekesed tasapisi plastpudelite, suitsukonide, vahtplasti, kalavõrkude ja muu mitmekesise prügiga, mis XXI sajandil inimtegevusega paratamatult kaasneb," kirjeldas mees. Seda prügi hakataksegi eraldatud lahesoppidest koos abilistega kokku korjama ning Paesülla ehitatud katamaraan on selleks just sobilik alus.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.