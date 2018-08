Kahe nädala eest tegi tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjon (TKE) otsuse juhtumi kohta, kus arstid ei suutnud ligi kahe aasta jooksul avastada patsiendi HIV-nakkust, kuigi ta tiirutas sel ajal eri hädadega mitme Kesk-Eesti raviasutuse vahet. Juhtum annab ettekujutuse, kuidas arstide komisjon töötab – tuleb välja, et komisjon ise asjaolusid ega dokumente ei kontrolligi, vaid usub lihtsalt väiteid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Otsust nähes avastas patsient, et komisjon oli nakkuse avastamata jätmise süü hoopis tema kaela veeretanud. Komisjon väitis otsuses: „Patsient jättis esitamata väga olulise terviseinformatsiooni, et ta elukaaslasel on diagnoositud HIV-positiivsus, mis võinuks perearsti ja naistearstid palju kiiremini õige diagnoosini juhatada.” See väide ei pea paika, sest kõnealuse naise mehel ei olnud HIV-positiivsust diagnoositud.

