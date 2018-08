USA kehtestas Türgi justiits- ja siseministrile sanktsioonid seoses ameeriklasest pastori Andrew Brunsoni vangistusega.

Treasury Sanctions Turkish Officials with Leading Roles in Unjust Detention of U.S. Pastor Andrew Brunson https://t.co/Jn0byvl9OW — Treasury Department (@USTreasury) August 1, 2018

Põhja-Carolinast pärit pastorit on kinni peetud juba ligi kaks aastat, süüdistatuna seotuses poliitiliste rühmitustega, vahendab BBC.

„Me usume, et ta on ebaausa ja ebaõiglase kinnipidamise ohver,“ ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders. Kõneldes reporteritega sõnas Sanders, et neil pole ühtegi tõendit, mis näitaks, et Brunson oleks midagi valesti teinud. Sanders lisas, et pastori kinnipidamises on olulist rolli mänginud just need kaks Türgi ministrit.

Läinud nädalal hoiatas president Donald Trump, et Türgit ootavad suured sanktsioonid, kui usumeest koheselt ei vabastata.

Türgi sõnul on aga USA nõudmine pastor vabastada vastuvõetamatu. „Kutsume USA administratsiooni üles sellisest valest otsusest taganema,“ teatas kolmapäeval Türgi välisminister oma avalduses. „Vastasel juhul saab sellisele agressiivsele suhtumisele, mis ei teeni ühtki eesmärki, olema vastureaktsioon,“ seisis teates.