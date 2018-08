Eesti taevas tuuritava 10 000 drooni lendamist reguleerivad nii anarhia kui ka talupojamõistus, sekka mõni seadusepügal. Hiljuti olime mõne sekundi kaugusel esimesest drooni ja helikopteri kokkupõrkest ning viga sai esimene inimene, kui masin lendas naisele näkku, kirjutab Maaleht.

Politseikroonikas on tänavu 30 sissekannet seoses droonidega. Pisikesed lennumasinad on lennanud nii inimeste akende taga kui ka rannas riietuskabiinide kohal filmides. Sageli lendavad droonid ka eravalduste kohal ning see häirib maaomanikke.

