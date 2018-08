Riigikogu rahanduskomisjoni liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd (pildil) leiab rahandusministeerium tellitavast ligi 100 000 eurot maksva minevast uuringust aktsiisipoliitika mõjule, et see on raha tuulde loopimine.

Kui kuskil oleks mingi edetabel sellest, kuidas raha tuulde loopida, siis see riigihange oleks selliste näidete edetabeli tipus, ütleb Sõerd. „Esiteks on ka ilma selle hanketa teada piirikaubanduse kahjulikud tagajärjed. Teiseks, maksupoliitiliste otsuste mõjude analüüsimine on rahandusministeeriumi enda otsene ülesanne,“ sõnab ta. Sõerdi sõnul on see näitemäng, mida tehakse maksumaksja raha eest. „ALKO1000 ja Superalko piiripunktide poodides kogub praegu annetusi vähiravifond Kingitud Elu. Rahandusministeerium võiks selle raha neile annetada.“

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna põhimääruses on kirjas: osakond “analüüsib ja hindab osakonna poolt välja töötatud õigusaktide praktilist rakendamist”. Need õigusaktid selle osakonna puhul ongi põhiliselt maksuseaduste muudatused, märgib Sõerd. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna põhimääruses on kirjas, et osakond “analüüsib, seirab ja hindab makromajandus- ja eelarvepoliitika arenguid, sh makromajanduslikke tasakaalustamatusi iseloomustavaid indikaatoreid ning koostab poliitikavaldkondade pikaajaliste mõjude analüüse“. Maksupoliitika ongi seal üks kesksemaid poliitikavaldkondi, mille mõjusid nad peavad analüüsima, lausub Sõerd. Tema sõnul hindab piirikaubanduse kahjulikku mõju regulaarselt ka konjunktuuriinstituut oma regulaarsetes alkoholituru analüüsides.“Miks neid ei saa kasutada+“ küsib Sõerd. Ka saaks maksu- ja tolliametilt võtta joogitootjate maksudeklaratsioonide isikustamata koondandmed ja nende alusel koostada analüüse siseturule ja Läti turule suunatud kaubakoguste kohta, räägib Sõerd.