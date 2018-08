Konservatiivse Rahvaerakonna toetus kerkis üle 20%. Erakond loodab saada riigikogus 21 kohta.

Neljapäeval saavad avalikuks Postimehe tellitud Kantar Emori erakondade toetuse küsitluse tulemused. Üks arv on tulemustes sedavõrd tähelepanuväärne, et see levis juba kolmapäeval poliitikute ringist väljapoole. Eesti Päevalehele teadaolevalt on Konservatiivse Rahvaerakonna ehk EKRE toetus tõusnud juulikuus uude kümnesse – erakonda toetab üle 20% küsitletuid.

