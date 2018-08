Delfi lugeja saatis hommikul kell 5.13 vihje, et Tallinnas Nõmmel Tähetorni hotelli ees toimus just tulistamine. Põhja prefektuuri esindaja kinnitas Delfile telefonitsi, et tulistamine tõesti toimus.

Mitu politseiautot sõitis hotelli juurde kohale. Politseinikud selgitasid välja, et inimene tulistas end ise ja viibib hetkel raskes seisundis.

Kuna olukord on delikaatne, siis politsei hetkel rohkem infot ei avaldanud.

