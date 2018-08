Vabarnate perekond sattus sotsiaalmeedias mõningase kriitika alla, kui Sandra Vabarna astus lavale vaid neli päeva pärast sünnitust.

Jalmar Vabarna selgitas asja Facebookis: "Kuna huvi meie käekäigu ja otsuste vastu on ootamatult suur (uuritakse nii meilt kui meie lähedastelt) ja see väsitab hetkel palju rohkem, kui ükski kontserdi andmine, siis siit meie poolt väike selgitus ja palve.

Kõik meie valikud ja otsused olid ja on teadlikud, põhjalikult kaalutletud ja beebi ning ema heaolust lähtuvad. Beebi veetis viimati antud kontsertide ajal emast eemal maksimaalselt kaks tundi ja sellel ajal ta magas vaid mõne minuti kaugusel esinemispaigast kindla järelevalve all. Meiega on tõesti kõik väga hästi ja hetkel naudime puhkust.

Palun ärge muretsege meie pärast ja ärge vaevake oma päid küsimustega.

Nautige parem mõnusat suve oma kõige kallimatega. Küll me omale sobival ajal ka oma kogemusi avalikkusega jagame. Andke meile ja meie lähedastele aega nautida uut ja imelist olukorda!"