Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt rääkis, et inimeste käitumist liikluses aitaks ohjeldada see, kui võtta rohkem kasutusele mehhanisme, mis automaaselt rikkumisi tuvastavad. Ta tõdes, et inimeste tööle värbamine on oluliselt kallim kui uute tehnoloogiate kasutuselevõtt.

Ta märkis, et näiteks autode arv teedel on kasvanud kümme protsenti ja liiklustihedus mõnel põhimaanteel on kasvanud 15 kuni 30 protsenti, kuid politsei liiklusjärelevalve maht on püsinud samas mahus või kasvanud vaid viis kuni kuus protsenti, siis inimeste risiktunnetus on madal.