Maailma uudistesse on viimasel ajal jõudnud mitmeid lugusid kiirtoidurestoranides toimunud kaklustest ja rassistlikest rünnakutest. Nüüd lööb sotsiaalmeedias laineid hoopis üks tõeliselt südantsoojendav lugu.

Melanie Langley postitatud videot on Facebookis vaadatud üle kahe miljoni korra.

Klipis saab näha, kuidas heatahtlik ehitustööline märkas McDonalds'is, et eakas mees tellis kohvi, kuid tema peos kõlises vaid natuke peenraha. Ehitaja maksis pensionäri kohvi ja hommikusöögi kinni ning ulatas talle veel 20 dollarit. Mees üritas raha küll tagasi lükata, kuid töömees ütles, et see on järgmise kohvi ostmiseks. "Suur aitäh! Te olete tõeline härrasmees," tänas pensionär.