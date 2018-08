"Kui me oskame kõndida ja rääkida, siis me oskame ka laulda ja tantsida," tuletab Tom Valsberg meelde. "Laulul ja tantsul on ühine maagia, nad mõlemad teevad meele rõõmsaks, ärksaks, keskendunuks ja ennast unustavaks ning seda kõike korraga," lisab Jane Kruus. Peale tantsu toimub südamlik kakaotseremoonia, mida saadavad palved, mantrate laulmine ja taaskord hingamisharjutused keha avamiseks ning päikesetantsupeoks maagilise ruumi ettevalmistamiseks. Baguamaja kosmiline DJ on Arne Lauri. "Alkoholi sündmusel ei pakuta, aga kallistusi küll," lisavad korraldajad.

Viimased seitse aastat maailmarännakutel Balil, Indias, Tais, Ameerikas, Peruus, Mehhikos, Soomes, Hollandis ja üle Eesti väelaulude kontserte andnud näitleja Jane Kruus ja raamatu "Kuidas rännata ilma hirmuta" autor Tom Valsberg on võtnud endale ülesandeks anda Eesti rahvale tagasi nende lauluhääl.

"Väelaulude õhtutel ja kontsertidel on loodud turvaline keskkond, kus kõik saavad lasta oma häälel kõlada, kus saab jätta seljataha argipäeva muremõtted ja kutsuda oma ellu kõike ilusat," räägib väelaulik Tom Valsberg. Nüüd on lõpuks valminud ka esimene eestikeelsete väelaulude heliplaat, mida saab kodus kuulata, kaasa laulda ja kasvõi kitarril või klaveril kaasa mängida.

"Eestlased on laulurahvas, aga paljud arvavad ekslikult, et nad ei oska ega julge laulda. Ka minule öeldi lavakunstikoolis, et minu laulurong on läinud, pole lihtsalt annet. Õnneks ma seda nõu kuulda ei võtnud ja nüüd on minust saanud laulja, kes võib väita, et kellegi rong pole veel läinud! Pealegi ei pea sa olema professionaalne laulja, et ühislaulmise hüvedest osa saada," jagab oma kogemust väelauljatar Jane Kruus.

"Viimastel aastatel on Eestit külastanud paljud üle maailma tuntud mantrate, südamelaulude ja muude pühade laulude lauljad nagu Deva Premal, Durga Das, Mirabai Ceiba, Kevin James Carroll, Fantuzzi, Satyadev Barman, Darpan, Kailash Kokopelli, Tina Malia, Vijay Krishna, Peia ja teised. Kontserdid on tihti välja müüdud! Kõiki neid võib nimetada vaimse muusikasuperstaarideks ja kõik nad teevad midagi tavapäratut - õhutavad kuulajaid nendega ühes laulma. Miks? Kui me laulame, siis muusika vibratsioonid liiguvad läbi kogu keha ja muudavad meie füüsilist ja emotsionaalset sisemaailma. Häälevibratsioon saab alguse sinu seest, siis lendab ruumi ja seguneb kõikide teiste häältega ja tuleb sinu juurde kuulmise kaudu tagasi kas unisooni või harmooniana, see on väga võimas ja annab kordades vägevama kogemuse kui lihtsalt kuulates kontserdi nautimine," lisab Jane Kruus.

Kuna laulmine on taaselustumas erinevates kultuurides, siis on ka teadlasi hakanud huvitama, mis motiveerib inimesi koos kooris laulma ning millised kehalised ja vaimsed muutused sellega kaasnevad. Selge on see, et ühiselt laulmisel on psüühikale nii rahustav kui ka energiat tõstev toime. Seda saavad kinnitada kõik lauljad, seda on näha ilmetest nende nägudel, seda on tunda sõbralikus suminas peale ühte korralikku lauluõhtut. On jõutud järeldustele, et laulmine on väga võimas tervendaja.

Uuringud näitavad, et ühislaulmine tekitab sõprustunnet, arendab koostöövõimet, annab edukogemuse, tõstab motivatsiooni, vabastab hirme, maandab pingeid, suurendab enesekindlust, arendab kõnekeelt, aitab kiirelt töölainelt rahu ja rõõmu kanalile häälestuda.

Ühislaulmine on nagu pidu ja meditatsioon samal ajal, sest kindlasti tunnevad lauljad rõõmutunnet ning ühtsustunnet ja lisaks tekib uitmõtete asemele vaikus ja rahu.

"Ühislaulmine on justkui uimasti ja erguti ühes. See on legaalne, tasuta ja kõigile kättesaadav. Koos laulmine toodab õnnehormoone, aktiveerib erinevaid ajuosi, tekitab mõttevaikust, maandab stressi, võimendab usalduse- ja sõpruse tunnet, viib võimsate meeleseisunditeni ning viimased uuringud Rootsist näitavad, et ühes lauljate südamed hakkavad sõna otseses mõttes lööma ühte rütmi", ütleb Tom Valsberg ning lisab: "Ära karda! Laulma kedagi kontserdil ei sunnita, küll aga meelitatakse, sest oma häälega panuse andnud publik saab kordades suurema elamuse kui lihtsalt kuulaja."