Ameerika laulja Roy Orbison oli vaid 52aastane, kui ta 1988. aasta detsembris infarkti tagajärjel hinge heitis. Värske dokfilmi kinnitusel tappis legendaarse lauliku tema dieedilembus.

Fataalne südamerabandus tabas Royd külaskäigul ema juurde. Ameerika patoloog Michael Hunter väljendab dokfilmis „Autopsy: The Last Hours of ...“ („Lahang: Roy Orbisoni viimased tunnid“) veendumust, et hittidest „Pretty Woman“ ja „Crying“ tuntud Orbisoni hukutas tema kinnisideeks kujunenud kaalulangetamine.

1966. aastal hukkus liiklusõnnetuses Roy abikaasa Claudette, kellega ta oli abielus teist korda. Kaks aastat hiljem hukkusid tulekahjus nende kolmest pojast kaks – kümneaastane Roy juunior ja kuuene Anthony. Kolmeaastane pesamuna jäi ellu ja kasvas üles vanavanemate juures. „Roy ei saanudki nendest tragöödiatest üle,“ kinnitab Orbisoni endine tuurimänedžer Terry Wildlake filmis. Meeleheitel laulja viskus töösse, kuid vabal ajal lohutas end rämpstoidu pugimisega. Õgimishoogudele järgnes näljutamine, et end järjekordseks kontserditurneeks vormi ajada.

Dr Hunteri sõnul pidi märkimisväärsete kaalutõusude ja äärmuslike kaalulanguste vaheldumine Roy südamele suurt koormust põhjustama, vahendab Sunday Express. Patoloog uuris dokfilmiks valmistudes laulja haiguslugu. Pärast sõprade ja pereliikmetega vestlemist avastas dr Hunter sedagi, et Royd oli hoiatatud: ta peab ebatervislikust eluviisist loobuma. Kümme aastat enne surma, kui ta oli veidi üle 40, tehti supertaarile südame šunteerimise operatsioon. Kuid ta jätkas pugimist ja näljutamist.

Kolm kuud enne surma pihtis Orbison oma lähedasele sõbrale Johnny Cashile, et tunneb rinnus tugevaid valusid. Kantrikuulsus anus, et semu läheks arsti juurde. Kuid Roy ütles, et püüab valudega siiski ise hakkama saada. Ta palkas endale esimest korda elus personaaltreeneri. Seegi võis enneaegsele surmale kaasa aidata, väidab dr Hunter. „52 aasta vanuses ootamatult treeningprogrammiga alustamine kombinatsioonis säärase dieediga võis olla liiga ohtlik samm.“