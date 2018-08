„Kõik, mis vana, huvitab ameeriklasi. Soomlased käivad Tallinnas tipsutamas,“ kirjutab Uudisleht 2. augustil 1930. aastal märkides, et poole suve jooksul on pealinnas käinud juba 10 000–15 000 turisti.

„Väliskülalised tulevad meile peamiselt Tallinna sadama ja Valga kaudu. Narva kaudu Venest huvireisijaid saabub vaid mõni üksik. Kõige enam on Soome ühepäevaturiste, aga neil on kannul ameeriklased. Alles hiljuti viibis siin luksuslik reisiaurik ühes 650 rikka ameeriklasega. Külaliste vastuvõtuks sadamasse oli reserveeritud 140 autot. Lõunatamiseks olid külaliste kasutada kogu Estonia saalid ja suveaed, mis olid tihedalt inimesi täis. Ostetakse Vene värki, eriti jumalakujusid. Naiste seas on hinnas Eesti mustrid ja kodukäsitööd. Nõutakse palju ka Vene mustreid, sest arvatakse meid endiselt olevat Vene provintsmaakond. Neid üllatavad Tallinna turunaised, torgovkad. Ameerikas ei olevat selliseid lõhkiste põlledega tõsiseid naisi.“

Teinud sellise kokkuvõtte mainib Uudisleht, et 4. augustil toob laev siia 400–500 prantslast, inglased tulevad 19. augustil ookeanihiiglasel Drontes. Niisiis oli juba 1930. aastal Tallinn päris oluline ristluslaevade keskus. Öeldi, et välismaalasi ei huvitavat Helsingi – liiga uus linn.